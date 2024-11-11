Pamukova'da fidanlar toprakla buluştu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Geyve Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde doğa sevgisini aşılamak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla Akçakaya Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği yapıldı.

Etkinlikte 200 defne ve 200 selvi fidanı toprakla buluşturuldu.

Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, yaptığı konuşmada, "Burada diktiğimiz her fidan daha yeşil ve daha temiz bir geleceğe miras olacak. Yediden 70'e hep birlikte doğamıza ve çevremize sahip çıkıp daha güzel bir dünya için el ele vermeliyiz." dedi.