Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayağı Sakarya'da başladı

Şampiyonaya katılan 72 sporcu, bugün yapılacak antrenman turlarının ardından yarın Kömürlük-Poyrazlar mevkiinde mukavemet etabını, pazar günü ise Karaköy Mahallesi'ndeki Spor Ada Pisti'nde seyirci etabını 4 kez geçecek.

Vatandaş ve sporcuların katılımıyla yapılan başlangıç seremonisinde 38 araç start aldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, ICRYPEX ve Petlas'ın katkılarıyla organize edilen yarışlar için araçlar Demokrasi Meydanı'na geldi.

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