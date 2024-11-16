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        Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayak yarışları devam ediyor

        Sakarya'da düzenlenen Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları, mukavemet etabıyla sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:33 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:59
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        Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayak yarışları devam ediyor
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        Sakarya'da düzenlenen Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları, mukavemet etabıyla sürdü.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan, 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, ICRYPEX ve Petlas'ın katkılarıyla organize edilen yarışlarda 38 araçla 72 sporcu yer alıyor.

        Organizasyonun ikinci gününde Kömürlük Mahallesi'ndeki 9,6 kilometrelik parkurda mukavemet etabı gerçekleştirildi. Etaba 30 araçla katılan 60 sporcu, zorlu parkurda kıyasıya yarıştı.

        Şampiyonanın 6 ayağı, yarın Karaköy Mahallesi'ndeki Spor Ada Pisti'ndeki yarışlarla sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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