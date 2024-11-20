GÜNCELLEME - Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü

Öte yandan bir çocuk annesi Şelale M'nin yaklaşık bir yıl önce eşinden boşandığı, bir süredir A.A. ile görüştüğü öğrenildi.

Sağlık personelinin müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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