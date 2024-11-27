Sakarya'da kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düştüğü kuyuda mahsur kalan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düştüğü kuyuda mahsur kalan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yağcılar Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya köpek düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, köpeğin hayvan yakalama aparatının plastik aksamını koparması üzerine iple müdahalede bulundu.
Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan hayvan, ip kesildikten sonra salıverildi.
Görevliler, daha sonra kuyunun üzerini taşlarla kapattı.
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