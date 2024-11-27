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        Sakarya'da kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düştüğü kuyuda mahsur kalan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:57 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:57
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        Sakarya'da kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düştüğü kuyuda mahsur kalan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Yağcılar Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya köpek düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, köpeğin hayvan yakalama aparatının plastik aksamını koparması üzerine iple müdahalede bulundu.

        Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan hayvan, ip kesildikten sonra salıverildi.

        Görevliler, daha sonra kuyunun üzerini taşlarla kapattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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