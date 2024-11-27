Sakarya'da kadın ve çocuklara yönelik spor eğitimleri düzenlenecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, kadın ve çocuklara yönelik spor eğitimleri düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sporu tüm kesimlere yaymak, kadınları ve çocukları hareketli bir yaşama teşvik etmek amacıyla hazırlanan eğitimler, 2 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

"Herkes İçin Spor ve Her Yaşa Sağlık" mottosuyla organize edilen eğitimlere katılmak isteyen kadın ve çocuklar, kayıt işlemlerini www.sakarya.bel.tr internet adresinden yapabilecek.