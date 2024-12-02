Sakarya'da engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi

Sakarya'da engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Erenler ilçesindeki Sakarya Park Gülpınar Salonu'nda düzenlenen etkinlik, engelli Emir Avaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan İl Müftüsü Mehmet Aşık, engelliliğin toplumsal yönüyle tüm insanlığı ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir durum olduğunu söyledi.

Sakarya'da engellilere yönelik cami yapıldığını, bahçesine de Kur'an eğitimi için bir mekan oluşturulacağını bildiren Aşık, "Engellilere yardımcı olma konusunda her şeyi yapmaya hazırız çünkü hayat sizinle güzel. Her birimiz engelli adayıyız. Engelli olmak Allah katında ne üzülecek ne de sağlığı, sıhhati yerinde olanların Allah katında üstünlüğüne delalet eden bir durum. Üstünlük sadece Rabb'imizin katında takvadadır." diye konuştu.