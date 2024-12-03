Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastik yüklü dorsede çıkan yangın söndürüldü

Otoyolun İstanbul istikameti Sakarya-Kocaeli sınırı Akmeşe mevkisinde P.A. yönetimindeki yabancı plakalı kamyona bağlı dorsede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde lastik yüklü dorsede çıkan yangın hasara neden oldu.

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