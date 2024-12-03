Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastik yüklü dorsede çıkan yangın söndürüldü

        Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde lastik yüklü dorsede çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 19:56 Güncelleme: 03.12.2024 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastik yüklü dorsede çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde lastik yüklü dorsede çıkan yangın hasara neden oldu.

        Otoyolun İstanbul istikameti Sakarya-Kocaeli sınırı Akmeşe mevkisinde P.A. yönetimindeki yabancı plakalı kamyona bağlı dorsede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Araç lastiği yüklü dorseyi kamyondan ayıran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle dorse ve araç lastikleri kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
        Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!
        Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Süper nine
        Süper nine
        Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı!
        Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı!
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!

        Benzer Haberler

        Sakarya tarihinin en yüksek 11 aylık ihracat rekorunu kırdı
        Sakarya tarihinin en yüksek 11 aylık ihracat rekorunu kırdı
        Sakarya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Sakarya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü yakalandı
        Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü yakalandı
        Sakarya'da yakalama kararı olan şüphelilere eş zamanlı operasyonda 31 gözal...
        Sakarya'da yakalama kararı olan şüphelilere eş zamanlı operasyonda 31 gözal...
        Sakarya'da güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        Sakarya'da güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        AK Parti Sakarya Milletvekili Kaya'nın annesinin cenazesi Geyve'de defnedil...
        AK Parti Sakarya Milletvekili Kaya'nın annesinin cenazesi Geyve'de defnedil...