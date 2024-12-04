Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Serdivan Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi

        Serdivan Belediyesi personeli, yangın konusunda bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:26 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serdivan Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serdivan Belediyesi personeli, yangın konusunda bilgilendirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışanların bilgi ve yetkinliklerinin artırılması için düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri aralıksız devam ediyor.

        İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığı artırmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında belediye personeline yangın eğitimi verildi.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından gelen uzman ekipler, yangının çıkış nedenleri, söndürme teknikleri ve acil durumlarda yapılması gerekenleri teorik ve uygulamalı olarak anlattı.

        Olası yangın durumunda doğru müdahale yöntemlerini öğrenen katılımcılar, söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağı ve güvenli tahliye yöntemleri hakkında bilgi sahibi oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın görevliyi rehin aldılar!
        Kadın görevliyi rehin aldılar!
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Kaos sürüyor: Tiflis'te protestoların 6. günü!
        Kaos sürüyor: Tiflis'te protestoların 6. günü!
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı

        Benzer Haberler

        Karasu'da 1 kişinin kör olduğu maç sonu kavgasına 2 tutuklama
        Karasu'da 1 kişinin kör olduğu maç sonu kavgasına 2 tutuklama
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastik yüklü dorsede çıkan yangın söndürüldü
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastik yüklü dorsede çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya tarihinin en yüksek 11 aylık ihracat rekorunu kırdı
        Sakarya tarihinin en yüksek 11 aylık ihracat rekorunu kırdı
        Sakarya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Sakarya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü yakalandı
        Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü yakalandı
        Sakarya'da yakalama kararı olan şüphelilere eş zamanlı operasyonda 31 gözal...
        Sakarya'da yakalama kararı olan şüphelilere eş zamanlı operasyonda 31 gözal...