Serdivan Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi

Serdivan Belediyesi personeli, yangın konusunda bilgilendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışanların bilgi ve yetkinliklerinin artırılması için düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri aralıksız devam ediyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığı artırmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında belediye personeline yangın eğitimi verildi.