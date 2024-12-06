Akyazı'da kasımda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Kasım ayında düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi, 12 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 14'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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