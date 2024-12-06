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        Akyazı'da kasımda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 13:56 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:43
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        Akyazı'da kasımda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Kasım ayında düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi, 12 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan 14'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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