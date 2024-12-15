Sakarya'nın doğal güzelliği Çam Dağı beyaz örtüyle kaplandı
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Çam Dağı'nda oluşan kış manzarası havadan görüntülendi.
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Çam Dağı'nda oluşan kış manzarası havadan görüntülendi.
Kentte hafta sonu aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kocaali'yi Hendek ilçesine bağlayan, zengin bitki çeşitliliğiyle doğa ve kültür yolunu bünyesinde barındıran 900 rakımlı Çam Dağı da yağışın ardından beyaza büründü.
Çam, kestane, akasya, köknar ve gürgen ağaçlarının arasında yolculuk imkanı sunan Çam Dağı'ndaki güzel manzaralar, havadan görüntülendi.
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