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        Sakarya'nın doğal güzelliği Çam Dağı beyaz örtüyle kaplandı

        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Çam Dağı'nda oluşan kış manzarası havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 11:58 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:58
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        Sakarya'nın doğal güzelliği Çam Dağı beyaz örtüyle kaplandı
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        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Çam Dağı'nda oluşan kış manzarası havadan görüntülendi.

        Kentte hafta sonu aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kocaali'yi Hendek ilçesine bağlayan, zengin bitki çeşitliliğiyle doğa ve kültür yolunu bünyesinde barındıran 900 rakımlı Çam Dağı da yağışın ardından beyaza büründü.

        Çam, kestane, akasya, köknar ve gürgen ağaçlarının arasında yolculuk imkanı sunan Çam Dağı'ndaki güzel manzaralar, havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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