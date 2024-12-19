Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara Caddesi'nde ışıklı dönel kavşakta A.K. idaresindeki 54 AFE 504 plakalı otomobil ile F.D. yönetimindeki 38 ACH 939 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan A.K. kontrolündeki otomobil, takla attıktan sonra refüjde ters döndü.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü A.K. ile aynı otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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