Sakarya'da kaçak avlanan kişiye 48 bin 250 lira ceza kesildi

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince koruma altına alınan 4 yeşilbaş ördek ise Arifiye ilçesindeki Gölya Tabiat Parkı'na teslim edildi.​​​​​​​

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