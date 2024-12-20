Sakarya'da bir işçinin inşaattan düşerek ölmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir işçinin inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşerek ölmesinin ardından gözaltına alınan şantiye şefi ve müteahhit tutuklandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir işçinin inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşerek ölmesinin ardından gözaltına alınan şantiye şefi ve müteahhit tutuklandı.
Ömercikler Mahallesi'nde dün, inşaatın 3. katında çalışan Feyzullah S'nin (29), binanın köşesinden geçen elektrik hattının teline temas etmesi sonucu akıma kapılıp düşerek ölmesine ilişkin şantiye şefi İsmail B. ile müteahhit Mehmet Yavuz T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesi'ne sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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