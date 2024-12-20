Sakarya'da bir işçinin inşaattan düşerek ölmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Ömercikler Mahallesi'nde dün, inşaatın 3. katında çalışan Feyzullah S'nin (29), binanın köşesinden geçen elektrik hattının teline temas etmesi sonucu akıma kapılıp düşerek ölmesine ilişkin şantiye şefi İsmail B. ile müteahhit Mehmet Yavuz T. gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir işçinin inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşerek ölmesinin ardından gözaltına alınan şantiye şefi ve müteahhit tutuklandı.

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