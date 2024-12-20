Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da bir işçinin inşaattan düşerek ölmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir işçinin inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşerek ölmesinin ardından gözaltına alınan şantiye şefi ve müteahhit tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 22:47 Güncelleme: 20.12.2024 - 22:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da bir işçinin inşaattan düşerek ölmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir işçinin inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşerek ölmesinin ardından gözaltına alınan şantiye şefi ve müteahhit tutuklandı.

        Ömercikler Mahallesi'nde dün, inşaatın 3. katında çalışan Feyzullah S'nin (29), binanın köşesinden geçen elektrik hattının teline temas etmesi sonucu akıma kapılıp düşerek ölmesine ilişkin şantiye şefi İsmail B. ile müteahhit Mehmet Yavuz T. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesi'ne sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya'da araba kalabalığın içine daldı
        Almanya'da araba kalabalığın içine daldı
        Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi!
        Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi!
        ABD'den Colani'ye ziyaret
        ABD'den Colani'ye ziyaret
        Öldürmeden önce internette araştırma yapmış!
        Öldürmeden önce internette araştırma yapmış!
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü
        Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        Zelenskiy: Putin bir deli
        Zelenskiy: Putin bir deli
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        2 çocuk annesi, çöp kamyonun çarpmasıyla ölmüştü; kazanın görüntüsü ortaya...
        2 çocuk annesi, çöp kamyonun çarpmasıyla ölmüştü; kazanın görüntüsü ortaya...
        Sakarya'da kaçak avlanan kişiye 48 bin 250 lira ceza kesildi
        Sakarya'da kaçak avlanan kişiye 48 bin 250 lira ceza kesildi
        Sakarya'da restore edilen tarihi Yunus Paşa Camisi yeniden ibadete açıldı
        Sakarya'da restore edilen tarihi Yunus Paşa Camisi yeniden ibadete açıldı
        Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin bilirkişi raporunda "ih...
        Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin bilirkişi raporunda "ih...
        AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'ı zi...
        AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'ı zi...
        Sakarya'da metrobüs hattı için ilk kazma vuruldu
        Sakarya'da metrobüs hattı için ilk kazma vuruldu