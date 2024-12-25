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        Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri kermes düzenledi

        Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:43 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:01
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        Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri kermes düzenledi
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        Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kermes düzenlendi.

        Okulun salonundaki kermese, öğrenci velileri yaptığı pasta, börek ve diğer ürünlerle destek verdi.

        Söğütlü Kaymakamı Mehmet Göze, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin düzenlediği kermes gibi sosyal çalışmalara veli ve okul idarecilerinin de katılmasının eğitimde başarı sağlanmasına olumlu katkı verdiğini anlattı.

        Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, okulda yapacakları tüm sosyal çalışmalarda öğrencilere her zaman yardımcı olacaklarını ifade etti.

        Kermesin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı, AK Parti İlçe Başkanı Suat Dirhemci, Söğütlü Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cihan Çakırsoy ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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