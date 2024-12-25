Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri kermes düzenledi

Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kermes düzenlendi.

Okulun salonundaki kermese, öğrenci velileri yaptığı pasta, börek ve diğer ürünlerle destek verdi.

Söğütlü Kaymakamı Mehmet Göze, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin düzenlediği kermes gibi sosyal çalışmalara veli ve okul idarecilerinin de katılmasının eğitimde başarı sağlanmasına olumlu katkı verdiğini anlattı.