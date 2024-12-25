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        Sakarya'da 820 litre sahte alkol ele geçirildi

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 820 litre sahte alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:36 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:36
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        Sakarya'da 820 litre sahte alkol ele geçirildi
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 820 litre sahte alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 820 litre sahte alkol, 20 litre etil alkol, 2 kilo 500 gram anason aroması, 300 mililitre malt aroması, alkol yapımında kullanılan bakır damıtma cihazı, 2 alkol ölçüm çubuğu, 2 plastik alkol numune küveti, ruhsatsız tabanca, 33 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Operasyonda Ş.Y. (65), A.İ. (67), E.T. (58) ve G.Y. gözaltına alındı.

        Öte yandan Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aziziye Mahallesi'nde bir kıraathanede yasa dışı kumar ve bahis oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, "Kabahatler Kanunu" kapsamında 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası uyguladı.

        Ayrıca 1 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlaması" suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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