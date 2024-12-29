Sakarya'da silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yeni Mahallesi'nde yaşayan B.K.G. (24) ile henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda B.K.G. silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan B.K.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kaçan zanlıyı arıyor.
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