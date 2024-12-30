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        Sakarya'da bir kişi karısını öldürdüğünü beyan ederek polise teslim oldu

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir kişi, karısını öldürdüğünü söyleyerek polise teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:27 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:27
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        Sakarya'da bir kişi karısını öldürdüğünü beyan ederek polise teslim oldu
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        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir kişi, karısını öldürdüğünü söyleyerek polise teslim oldu.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne gelen İskender K. (42), eşi Simge K'yi (31), ilçede bulunan Müezzinler Gölü kenarında öldürdüğünü söyledi.

        Emniyetin durumu bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede araştırma yapıldı.

        Araştırmalar sonucu boyun bölgesinde delici alet yarası tespit edilen kadın cesedi bulundu.

        Savcılığın talimatıyla, olay yerinde başlatılan inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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