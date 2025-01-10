Bakan Kacır, AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında kurduğumuz köprülerle, ağlarla, Türk milletinin adını 21'inci asra yazıyoruz." dedi.

Bakan Kacır, Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasına, Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya" şiirini okuyarak başladı.

Bir milleti yeniden tarih sahnesine çıkaran, tam bağımsız Türkiye'nin ve Türkiye Yüzyılı'nın lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden gittiklerini belirten Kacır, şöyle devam etti:

"22 yıl boyunca Türkiye'yi bir baştan bir başa, doğudan batıya, kuzeyden güneye eserlerle, hizmetlerle, projelerle şaha kaldıran biziz. Türkiye'de adaletin, merhametin temsilcileri biziz. Birileri yalancıktan kadın haklarından söz ederken, Türk kadınına hakkını yeniden teslim eden, başörtüsünden ötürü hakkı çiğnenen kadınların eğitim, sosyal haklarını yeniden temin eden biziz."

Merhametin temsilcileri olduklarını, kimliğine bakmadan masuma sahip çıktıklarını vurgulayan Kacır, "Sırtımızı mazlumlara asla dönmedik. En zor günümüzde bile onları kimsesiz bırakmadık. Birilerinin 'Haydi gönderelim.' dedikleri Suriyeli kardeşlerimizi, Şam'da Sednaya mapushanesinin ölüm çukurları bekliyordu ama biz onlarla evimizi, soframızı, şehirlerimizi paylaştık. Bin yıllık kardeşliğimizi bir kez daha perçinledik." ifadelerini kullandı.

Kacır, Türkiye'nin tam bağımsızlık iddiasının sahibi olduklarını dile getirerek, "Bu memlekette 70 yıldır konuşulan nükleer santrali hayata geçiren biziz. Topraklarımızda petrolü biz keşfettik, biz milletimize sunuyoruz. Denizlerimizde doğal gazı biz keşfettik, biz milletimize kazandırıyoruz. Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında kurduğumuz köprülerle, ağlarla, Türk milletinin adını 21'inci asra yazıyoruz." diye konuştu.

- "Milletimizi nice başarı hikayesiyle hep birlikte buluşturacağız"

Alnı açık, başı dik insanların partisi olduklarının altını çizen Kacır, iftihar edecekleri 22 yılla, Türk milletinin tarihine altın harflerle kazınmış işlerin, eserlerin partisi olduklarını kaydetti. Kacır, "yapılamaz" denilenleri gerçeğe dönüştürdüklerini, Devrim otomobili yolda bırakıldıktan 60 sene sonra Türk milletini devrin otomobiliyle buluşturduklarını, havacılıkta Türk milletine dünya liderliğini armağan ettiklerini anlatarak, Türk gençliğiyle, TEKNOFEST kuşağıyla el ele, omuz omuza yürüdüklerini söyledi. Türkiye'nin havacılık alanındaki ilk çalışmalarına değinen Kacır, bu çalışmaların engellendiğini, akamete uğratıldığını anımsattı. Kacır, Türk milletinin evlatlarının, Bayraktar, ANKA, Akıncı, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, Kaan ve Kızıl Elma ile Türk milletinin imzasını gökyüzüne attığını dile getirerek, "Demek ki bizim evlatlarımız önlerindeki engeller kaldırıldığında dünyanın en iyisini başarabiliyorlar. Allah'ın izniyle daha yapacak çok işimiz var. Sadece 2028 değil hedefimiz, sadece 2029 için çalışmıyoruz. 2053'ü bekliyoruz, 2071'e koşuyoruz. Biliyoruz ki sadece biz beklemiyoruz. Biliyoruz ki dünyanın bütün mazlumları, bütün masumları Türkiye'yi, Türk milletini bekliyor." ifadelerini kullandı. Daha yapacak çok işlerinin olduğunu, sadece savunma sanayisinde değil, sanayinin, teknolojinin tüm alanlarında tam bağımsız Türkiye'yi inşa edeceklerini, hiç kimseye el açmayan, hiç kimseye mecbur olmayan Türkiye için sonuna kadar çalışacaklarını vurgulayan Kacır, tarım ve enerji teknolojileri, sağlık, finans, ulaştırma, tüm alanlarda Türkiye'yi tam bağımsız hale getireceklerini, bunu gençlerle, Türk milletinin öz evlatlarıyla yapacaklarını belirtti. Kacır, roketlerin menzilini uzatacaklarını, vatanın ve tüm mazlumların ve masumların muhafazası için teknolojiyi en ileri düzeyde geliştireceklerini anlatarak, "Çelik kubbe projesini başarıyla gerçekleştireceğiz, hiç kimse aklının ucundan dahi Türk milletine zarar vermeyi geçirmeye cesaret edemeyecek. Bütün bunları başaracak iradeye, insan kıymetine, beşeri sermayeye sahibiz ama hepsinden önemlisi bütün bunları başarabiliriz çünkü bizim Recep Tayyip Erdoğan'ımız var." dedi.