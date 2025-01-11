Sakarya'da kardelenler erken çiçek açtı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle erken çiçek açan kardelenler doğayı süsledi.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle erken çiçek açan kardelenler doğayı süsledi.
Kentin Karadeniz kıyısındaki ilçesinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde ölçülen hava sıcaklığı bugün 7 dereceye düştü.
Sıcak havaya aldanan "baharın müjdecisi" kardelenler, erken çiçek açtı.
Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için soğanının sökümü yasak olan kardelenler, beyaz rengiyle Kestanepınarı, Karapelit, Açmabaşı, Kirazlı mahallelerindeki tarım arazilerinde güzel görüntü oluşturdu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.