Sakarya'da 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Sakarya'da çeşitli suçlardan hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya'da çeşitli suçlardan hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasında yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, "12 yaşını doldurmamış çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.G. (52) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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