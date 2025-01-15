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        Sakarya'da 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Sakarya'da çeşitli suçlardan hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:00 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:00
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        Sakarya'da 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Sakarya'da çeşitli suçlardan hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasında yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, "12 yaşını doldurmamış çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.G. (52) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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