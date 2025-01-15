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        "1915 Çanakkale Şehitlik Gezici Savaş Müzesi", Sakarya'da öğrencilerle buluştu

        Türkiye Gaziler Vakfı tarafından oluşturulan "1915 Çanakkale Şehitlik Gezici Savaş Müzesi" Sakarya'da ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:34 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:34
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        "1915 Çanakkale Şehitlik Gezici Savaş Müzesi", Sakarya'da öğrencilerle buluştu
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        Türkiye Gaziler Vakfı tarafından oluşturulan "1915 Çanakkale Şehitlik Gezici Savaş Müzesi" Sakarya'da ziyarete açıldı.

        Adapazarı ilçesindeki Karaosman İlkokulu bahçesinde ziyarete açılan müze, 20 Mart'a kadar Sakarya'daki okulları gezecek. Çanakkale Savaşı'ndan kalan eserler, askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatın yer aldığı müzeye, öğrenci ve veliler ilgi gösteriyor.

        Müze sorumlusu Engin Korkmaz, AA muhabirine, gezici müze olarak 14 yıldır Türkiye'yi dolaştıklarını, Çanakkale ruhunu genç nesle, yeni jenerasyona aktarmaya çalıştıklarını anlattı.

        Korkmaz, 2011 yılından bu yana ülke genelinde 5 müzeyle programın sürdüğünü aktararak, "Şu ana kadar 60 milyona yakın insanımızın ayağına kadar Çanakkale'yi getirdik. Çanakkale'de şehit düşmüş, gazi olmuş askerlerimizin emanetlerini getirdik, onların kokusunu getirdik. Bu müzeyi gezerken duygulanan birçok vatandaşımız, öğrencimiz var. Verdiğimiz sunumlarda, seminerlerde, duygulanan insanlarımız var." dedi.

        Sakarya'nın ardından İzmit, Yalova ve Bursa'ya gideceklerini, daha sonra da köy, kasaba demeden tüm Türkiye'yi dolaşacaklarını belirten Korkmaz, ellerinden geldiğince müzeyi, fiziki koşullara uygun bütün okullarda ücretsiz olarak sergileyeceklerini sözlerine ekledi.

        Öğrenci velisi Fikret Adıyaman, müzeyi gezdiklerini ve çok beğendiklerini dile getirerek, "Çanakkale'de neler yaşanmış, nasıl mücadeleler verilmiş, atalarımız ne şartlarda bu vatanı korumak için mücadele vermişler, hepsi burada anlatılıyor, sunum yapılıyor. O döneme ait savaştan kalma eserler var. Yokluk içinde nasıl mücadele verilir, onu hissetmeleri çok önemli ve çocuklar için gerçekten çok güzel müze." şeklinde konuştu.

        Öğrenci Sude Arslan, "Büyük dedelerimiz bizler için savaşmışlar, yurdumuzu kurtarmışlar. Bu müzedeki malzemeleri görünce çok duygulandım. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada şarapnel parçaları, mermi parçaları, suluk, matara ve o zamanki kullanılan eşyaları gördüm. Atatürk, Seyit Onbaşı, askerler savaşmışlar, bizleri düşmanlardan kurtarmışlar." ifadesini kullandı.

        Öğrenci Asya Cömert de müzede mermileri, tabancaları, o zaman giyilen kıyafetleri gördüğünü ve çok duygulandığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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