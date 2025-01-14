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        Sakarya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 20:01 Güncelleme: 14.01.2025 - 20:01
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        Sakarya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

        Semerciler Mahallesi 2095 Sokak'ta bulunan bir apartmanda I.A. (43) isimli kadın, T.T'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Boynundan yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan zanlı T.T. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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