Sakarya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Semerciler Mahallesi 2095 Sokak'ta bulunan bir apartmanda I.A. (43) isimli kadın, T.T'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Boynundan yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan zanlı T.T. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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