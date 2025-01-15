Bir gün önce çay içmeye gittikleri ailenin 12 yaşındaki kızını öldürdü!

Bağcılar’da işlenen kan donduran cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ilçede 5 katlı bir binanın girişindeki daireye elektrik tamiri için gittiği iddia edilen Zekeriya A. Suriyeli Meryem Samou (12) ve A. Samou (5) isimli kardeşlere taşla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MERYEM HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan Ahmet Samou'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken abla Meryem Samou'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne Güli Samou kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin anne Güli Samou'nun "Çocuklarım tanımadıkları kişiye asla kapıyı açmazlar" ifadesi üzerinde çemberi daralttı.

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İŞTE OLMASI GEREKİRKEN MAHALLEDEYDİ

Aileyi tanıyan tüm kişiler inceleme altına alındı. Yapılan araştırmada bir tekstilce çalışan komşuları Zekeriya A.'nın olay günü işte olması gerekirken mahallede eldiven takarak dolaştığı tespit edildi. Yapılan incelemede Zekeriya A.'nın bir gün önce eşiyle birlikte çay içmeye ailenin evine geldiği ve bu sırada anne Güli Samaou'nun ertesi gün dışarı çıkacağı bilgisine ulaştığı öğrenildi.

"PARA ANNEMİN ÇANTASINDA"

Bu gelişmeler üzerine şüpheli Zekeriya A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Önce cinayet işlediği iddialarını kabul etmeyen şüpheli daha sonra kan donduran cinayeti itiraf etti. Poliste yapılan sorgusunda şüphelinin "Bir gün önce elektrik işleri var diyerek beni eve çağırdılar. Olay günü eve gittim. Evde çocuklar vardı. İşimi yaparken onlara 'para verecek misiniz?' diye sorunca Meryem bana ‘Para bizde yok para annemin çantasında" dedi. Ben de bir anda öfkelendim. Sobanın yanında bulduğum taşla başlarına vurdum" dedi.

MONTUNDAN KAN BULUNDU

Yakalanan katil zanlısının montunda kan izleri bulundu. El konulan mont incelemeye gönderildi. Polis evde yaptığı incelemede, cinayetin ardından bütün evin altının üstüne getirildiğini ve bir şeyler arandığını tespit etti. Polisin, Zekeriya A.'nın verdiği ifadeyi inandırıcı bulmadığı, olayın hırsızlık amacıyla eve girildiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.