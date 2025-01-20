Sakarya'da durdurulan tırda 3 ton kaçak tütün ele geçirildi

Tırın çekici ve dorsesinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 3 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi çalışmaları kapsamında Anadolu Otoyolu Akyazı Gişeleri'nde bir tırı durdu.

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