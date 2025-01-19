Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Kaza, dün öğle saatlerinde D-140 kara yolunun Bedilkazancı sapağında meydana geldi. Z.S.Ü. (21) plakası öğrenilemeyen otomobiliyle Adapazarı yönünde ilerlerken bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Sülüncü’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sülüncü, ilk müdahalesi sonrası ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.