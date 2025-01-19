Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kardeşini silahla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da kardeşini silahla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı
        ABONE OL

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

        Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde yaşayan İ.D. (62) ile kardeşi İsa D. (53) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D, tabancayla kardeşine ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde İsa D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

        Emekli polis olduğu öğrenilen ağabey gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
        Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
        Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü
        Emekli polis, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşini öldürdü
        Sakarya'da bu yıl 165 milyon metreküp suyun arıtılması hedefleniyor
        Sakarya'da bu yıl 165 milyon metreküp suyun arıtılması hedefleniyor
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Otoyolda bir aracın çarpıp kaçtığı, ardından çok sayıda aracın üzerinden ge...
        Otoyolda bir aracın çarpıp kaçtığı, ardından çok sayıda aracın üzerinden ge...
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bir kişi ölü bulundu
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bir kişi ölü bulundu