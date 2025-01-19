Sakarya'da kardeşini silahla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı

Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde yaşayan İ.D. (62) ile kardeşi İsa D. (53) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D, tabancayla kardeşine ateş etti.

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