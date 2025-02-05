Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da trafik güvenliği konusunda farkındalık için minibüslerin camları afişle kaplandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde toplu taşıma araçlarının arka camları afişlerle kaplanarak trafik güvenliğine dikkati çekmek amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:40 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da trafik güvenliği konusunda farkındalık için minibüslerin camları afişle kaplandı
        ABONE OL

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde toplu taşıma araçlarının arka camları afişlerle kaplanarak trafik güvenliğine dikkati çekmek amaçlanıyor.

        İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde ve Karasu Kaymakamlığı ile Karasu Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifi Başkanlığı paydaşlığında hazırlanan proje kapsamında ilçede hizmet veren toplu taşıma araçlarının arka camları afişlerle kaplandı.

        Projeyle ilçede trafik kural ihlali sonucunda meydana gelebilecek kazaları resimli afişlerle anlatarak sürücü, yolcu ve yayalarda trafik kurallarına uyma konusunda farkındalık oluşturulması, kazaları en aza indirerek can ve mal kaybının önlenmesi amaçlanıyor.

        Arka camları uyarı afişleriyle kaplanan minibüsler, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince düzenlenen programla trafiğe çıktı.

        Karasu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kerim Uyar, gazetecilere, şoförlerin kuralların bilincinde olduğunu belirterek, "Amacımız çocukların, kadınların ve yolcuların kurallara farkındalık duyması, sürücülerin dikkatini çekmek." dedi.

        Karasu Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Osman Bir de halkın duyarlı davranması ve vatandaşlara daha güvenli hizmet vermeyi sağlamak adına jandarmayla böyle bir çalışmaya dahil olduklarını ifade etti.

        Şoför Seydi Dalkılıç ise toplumun bilinçlenmesi için projenin faydalı olacağını düşündüğünü kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor

        Benzer Haberler

        Sakarya'da gübre dağıtım firmaları denetlendi
        Sakarya'da gübre dağıtım firmaları denetlendi
        Taraklı'da aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi
        Taraklı'da aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi
        Hendek'te bazı okullarda eğitime kar engeli
        Hendek'te bazı okullarda eğitime kar engeli
        Sakarya ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Sakarya ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Sakarya'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı