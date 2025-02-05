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        Sakarya'da depozito iade otomatları üretiliyor

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Depozito Saha Yönetim Sistemi (DSYS) kapsamında Sakarya'da depozito iade otomatları üretimi yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:34 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:39
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        Sakarya'da depozito iade otomatları üretiliyor
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Depozito Saha Yönetim Sistemi (DSYS) kapsamında Sakarya'da depozito iade otomatları üretimi yapılıyor.

        Üretici firmadan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Hareketi kapsamında Sakarya'nın pilot il olduğu projede yapay zeka destekli makineler, kentte faaliyet gösteren Optimak STU tarafından üretiliyor.

        Yıl sonuna kadar tüm illerde kullanılacak sistemle Türkiye'nin 520 milyon avroluk kazanç elde etmesinin planlanıyor.

        Firmanın yönetim kurulu başkanı Tansel Cavit Kulak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve çok sayıda iş insanı katıldı.

        Fabrikada üretim süreçlerini de yerinde inceleyen heyete bilgi veren Kulak, "Ülkemizin çevre bilincine ve uygulamalarına yönelik attığı adımları yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Sakarya'nın pilot il olması nedeniyle bu cihazları neden biz üretmeyelim diyerek yola çıktık. Bugün hamdolsun Sakarya'nın gururu olacak işe daha imzamızı atıyoruz." ifadesini kullandı.

        Kulak, Türkiye'nin milyonlarca ton atığının birçok projeyle geri dönüştürülmeye başlandığına dikkati çekerek, "Geliştirdiğimiz yapay zeka tabanlı otomat makineleri pet şişe, cam ve teneke gibi geri dönüşüme ve depozito sistemine uygun ambalajları tanıyabilecek. Sistemin yaygınlaşmasıyla hem çevre kirliliğine engel olacağız hem de milli servetimiz çöpe gitmeyecek." açıklamasında bulundu.

        Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) logosu olan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları, sisteme entegre depozito iade makinelerine iade edilebilecek.

        İade edilen her ambalaj başına belirlenecek tutardaki teşvik bedeli vatandaşın e-cüzdan hesabına aktarılacak. Bu sayede içecek ambalaj atıklarının kaynağında ayrı ve temiz şekilde toplanarak geri kazanıma gitmesi sağlanacak.

        Sistem sayesinde Türkiye genelinde yılda yaklaşık 25 milyar adet ambalajın toplanması ve geri dönüşümü öngörülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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