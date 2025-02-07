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        Sakarya'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Sakarya'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:50 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:50
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        Sakarya'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Sakarya'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde seyreden İ.K. (53) idaresindeki 34 EVA 561 plakalı otomobil, Sapanca geçişinde M.A. (53) yönetimindeki 80 AHC 03 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü ile yanındaki M.T. (29), İ.K.T. (26) ve M.L.T. (3) Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan M.T. (29) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı İ.K.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, otomobil sürücüsü ve çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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