Sakarya'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralılardan M.T. (29) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı İ.K.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, otomobil sürücüsü ve çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü ile yanındaki M.T. (29), İ.K.T. (26) ve M.L.T. (3) Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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