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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde üzerinden uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:42 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:10
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde üzerinden uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ömercikler Mahallesi 8002 Sokak'ta şüphe üzerine durdukları kişinin üstünü arayan ekipler, bir miktar uyuşturucu buldu.

        Gözaltına alınan şüpheli E.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        - Pamukova'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Pamukova ilçesinde şarampole devrilen gübre yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        İznik-Pamukova kara yolu Mekece Mahallesi mevkisinde, C.E. idaresindeki 19 AEC 681 plakalı gübre yüklü tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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