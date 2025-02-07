Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde üzerinden uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde üzerinden uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ömercikler Mahallesi 8002 Sokak'ta şüphe üzerine durdukları kişinin üstünü arayan ekipler, bir miktar uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan şüpheli E.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
- Pamukova'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Pamukova ilçesinde şarampole devrilen gübre yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
İznik-Pamukova kara yolu Mekece Mahallesi mevkisinde, C.E. idaresindeki 19 AEC 681 plakalı gübre yüklü tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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