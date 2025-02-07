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        Sakarya'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 08:45 Güncelleme: 07.02.2025 - 08:48
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        Sakarya'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        D-140 kara yolu Kuzuluk Ortamahalle mevkisinde Furkan S. idaresindeki 48 LA 714 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ile yanındaki Furkan S. ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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