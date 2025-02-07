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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:57 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:02
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonda, A.A.Y. (34) ve C.A'nın (45) ev, üst ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 2 cep telefonu, ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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