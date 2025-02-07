Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda, A.A.Y. (34) ve C.A'nın (45) ev, üst ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 2 cep telefonu, ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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