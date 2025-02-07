Sakarya'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı tutuklandı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı tutuklandı.
Jandarma ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.
M.S.A. (30) ve S.U.Y'nin (35) iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 37 kök kenevir bitkisi, 3 cep telefonu, hassas terazi, iklimlendirme sistemi ve bitki besin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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