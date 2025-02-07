Sakarya'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı

M.S.A. (30) ve S.U.Y'nin (35) iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 37 kök kenevir bitkisi, 3 cep telefonu, hassas terazi, iklimlendirme sistemi ve bitki besin maddesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

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