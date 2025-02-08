Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin gövde kaynağı yapıldı

Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Selim Koçbay, "TÜRASAŞ olarak 130 yıllık birikim, yetişmiş insan gücü, milli projelerden edindiğimiz bilgi ve tecrübemizle ülkemizi dünya demir yolu sektöründe ön sıralara taşımaya devam edeceğiz." dedi.

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde düzenlenen Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynağı Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Törende konuşan Koçbay, bugün ülkenin geleceğine yön veren yerli ve milli teknolojileri ileriye taşıyan önemli bir adımı daha hep birlikte atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Personelin özverisi ve emeğiyle tasarlanan yerli ve milli tren setlerinin, lokomotiflerin, yük ve yolcu vagonlarının, raylara indiği andan itibaren ülkenin gurur kaynağı olduğunu belirten Koçbay, saatte 225 kilometre hıza ulaşan Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin, Türk demir yolu tarihine önemli dönüm noktası olarak kaydedileceğini ifade etti.

Koçbay, projenin ülkenin dünya demir yolu araçları piyasasında geldiği noktayı göstermesi açısından anlamlı olduğunu vurgulayarak "Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'miz 8 araçtan oluşan toplamda 584 yolcu kapasitesine sahip. Yolcu konforu ve güvenliği en üst seviyede tutarken engelli bireyler için de özel bölümler, asansör sistemleri tasarlanmıştır. Trenlerimiz yüksek teknoloji kontrol ve güvenlik sistemleri, otomatik iklimlendirme, yolcu bilgilendirme sistemleri ve seyahat konforunu artıran birçok özellikle donatılmıştır." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nda gelişen ve büyüyen Türkiye için raylı sistemler alanında milli çözümler sunmanın kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu aktaran Koçbay, bu bağlamda tüm projelerde seri üretime geçtiklerini üretimde hızlandıklarını kaydetti.

Koçbay, saatte 160 kilometre hıza sahip tren setinin 4'üncüsünün tamamlandığını, 5'incisinin yüzde 70, 6'ncısının ise yüzde 30 seviyesinde olduğunu "E 5000 Elektrik Lokomotif Projesi"nin de test aşamasına geldiğini bildirdi.