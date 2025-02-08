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        Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin gövde kaynağı yapıldı

        Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Selim Koçbay, "TÜRASAŞ olarak 130 yıllık birikim, yetişmiş insan gücü, milli projelerden edindiğimiz bilgi ve tecrübemizle ülkemizi dünya demir yolu sektöründe ön sıralara taşımaya devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 17:05 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:05
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        Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin gövde kaynağı yapıldı
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        Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Selim Koçbay, "TÜRASAŞ olarak 130 yıllık birikim, yetişmiş insan gücü, milli projelerden edindiğimiz bilgi ve tecrübemizle ülkemizi dünya demir yolu sektöründe ön sıralara taşımaya devam edeceğiz." dedi.

        TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde düzenlenen Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynağı Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla yapıldı.

        Törende konuşan Koçbay, bugün ülkenin geleceğine yön veren yerli ve milli teknolojileri ileriye taşıyan önemli bir adımı daha hep birlikte atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Personelin özverisi ve emeğiyle tasarlanan yerli ve milli tren setlerinin, lokomotiflerin, yük ve yolcu vagonlarının, raylara indiği andan itibaren ülkenin gurur kaynağı olduğunu belirten Koçbay, saatte 225 kilometre hıza ulaşan Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin, Türk demir yolu tarihine önemli dönüm noktası olarak kaydedileceğini ifade etti.

        Koçbay, projenin ülkenin dünya demir yolu araçları piyasasında geldiği noktayı göstermesi açısından anlamlı olduğunu vurgulayarak "Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'miz 8 araçtan oluşan toplamda 584 yolcu kapasitesine sahip. Yolcu konforu ve güvenliği en üst seviyede tutarken engelli bireyler için de özel bölümler, asansör sistemleri tasarlanmıştır. Trenlerimiz yüksek teknoloji kontrol ve güvenlik sistemleri, otomatik iklimlendirme, yolcu bilgilendirme sistemleri ve seyahat konforunu artıran birçok özellikle donatılmıştır." diye konuştu.

        Türkiye Yüzyılı'nda gelişen ve büyüyen Türkiye için raylı sistemler alanında milli çözümler sunmanın kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu aktaran Koçbay, bu bağlamda tüm projelerde seri üretime geçtiklerini üretimde hızlandıklarını kaydetti.

        Koçbay, saatte 160 kilometre hıza sahip tren setinin 4'üncüsünün tamamlandığını, 5'incisinin yüzde 70, 6'ncısının ise yüzde 30 seviyesinde olduğunu "E 5000 Elektrik Lokomotif Projesi"nin de test aşamasına geldiğini bildirdi.

        "Gaziray" projesi hakkında da bilgi veren Koçbay, "TÜRASAŞ olarak 130 yıllık birikim, yetişmiş insan gücü, milli projelerden edindiğimiz bilgi ve tecrübemizle ülkemizi dünya demir yolu sektöründe ön sıralara taşımaya devam edeceğiz." dedi.

        - "Türkiye büyüyerek güçlenerek yoluna devam ediyor"

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan da Türkiye'nin bu noktayla gelmiş olmasının, hızlı tren, lokomotif üretmesinin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin büyüyerek, güçlenerek yoluna devam ettiğini vurgulayan Doğan, "Bu yükü omuzlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Artık geldiğimiz çağda demir yollarının yük taşıma anlamında ne kadar önemli olduğu aşikar. Orta Koridor dediğimiz, Türkiye'nin de üzerinden geçen bu koridorun güçlendirilmesi için ne yapılıyorsa burada Türkiye kazanacaktır, millet olarak biz kazanacağız." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise Türkiye'nin her alanda değiştiğini, dönüştüğünü ve güzelleştiğini vurgulayarak "Her gün Cumhurbaşkanı'mızın başında, lideri olduğu yürütme, her alanda ilklere imza atıyor. Her gün yeni icraat ve adımın hamlesiyle karşı karşıya geliyoruz. Bu da onlardan biri. Hep birlikte Türkiye'yi yeni ufuklarla heyecanlarla buluşturacağız." diye konuştu.

        MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, "Milli savunma sanayisindeki gelişmeler ne kadar heyecan veriyorsa vagon, lokomotif sanayimizde yaşanan bu gelişmeler de aynı derecede büyük heyecan veriyor." dedi.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da hem Sakarya hem de Türkiye için önemli bir gün yaşandığını belirterek projenin hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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