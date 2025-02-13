Sakarya'dan kısa kısa

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt'u ziyaret etti.

Belediyede gerçekleştirilen ziyarette, ilçede yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Kaya, kentteki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Söğütlü ilçemizde yerel seçim çalışmalarında halkımıza ne söz verdiysek yerine getirmeye çalışıyoruz, vatandaşlarımızın da yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini görüyoruz. Belediye başkanımız, ilçe başkanımıza, meclis üyelerimize ve diğer hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyarette, AK Parti İlçe Başkanı Suat Dirhemci ve meclis üyeleri de yer aldı.

- Normal doğuma teşvik eğitimi verildi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde normal doğumun teşvik edilmesi ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce Ferizli 1. Nolu Aile Sağlığı Merkezinde düzenlenen eğitimde ilgili personel ve anne adaylarına eğitim verildi.

İlçe Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz, geçen yıl başlattıkları sağlık konusundaki eğitimleri bu sene de devam ettireceklerini belirterek, çalışmalarına destek verenlere teşekkür etti.