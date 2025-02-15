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        Sakarya'da eski kayınpederini silahla öldüren polis memuru yakalandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski kayınpederini silahla öldürüp bacanağını yaralayan polis memuru, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 21:17 Güncelleme: 15.02.2025 - 21:24
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        Sakarya'da eski kayınpederini silahla öldüren polis memuru yakalandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski kayınpederini silahla öldürüp bacanağını yaralayan polis memuru, gözaltına alındı.

        Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.D, eski kayınpederi Yaşar T'nin Tepekum Mahallesi Kerkük Caddesi'ndeki evine geldi.

        H.D, burada Yaşar T. ve eski bacanağı İ.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D. üzerinde taşıdığı silahla Yaşar T. ve İ.A'ya ateş etti.

        Yaşar T. ve İ.A. yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Y.T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanan H.D'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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