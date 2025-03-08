Sakarya'da treyler fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

"Arifiye ilçesi Adliye Mahallesinde bulunan bir fabrikada saat 22.23'te çıkan yangına dair ihbarın ulaşmasının ardından saat 22.30'da ekiplerimiz bölgeye ulaşmış, müdahaleye başlamıştır. Boyahane bölümünde yaşanan fabrika yangınına Sakarya İtfaiyesi Dörtyol, Merkez ve Geyve gruplarından 7 araç, 15 itfaiye eri hızlıca bölgeye intikal etmiştir. Olası bir facianın önlendiği yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları ise devam etmektedir. Büyükşehir itfaiyesi tüm birimleriyle bölgede takibi sürdürmektedir."

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adliye Mahallesi'ndeki treyler fabrikasının boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde treyler fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

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