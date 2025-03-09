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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 22:39 Güncelleme: 09.03.2025 - 22:39
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Sarper Barış Saka, Kürşathan Akın, Serdar Osman Akarsu

        Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Dk. 77 Muhammed Himmet Ertürk), Aabid, Kakuta (Dk. 90+2 Emre Demir), Nkoulou, Burak Altıparmak (Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu), Mendy, Burak Çoban (Dk. 90+3 Emircan Altıntaş), Simon

        Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Paulinho (Dk. 46 İbrahim Kaya), N'Dongala (Dk. 46 Diony), Paixao (Dk. 83 Kerim Avcı), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Messaoudi (Dk. 83 Louzif), Rahmetullah Berişbek, Faruk Can Genç

        Goller: Dk. 8 Mendy, Dk. 12 Hikmet Çiftçi (Kendi kalesine) (Sakaryaspor), Dk. 3 ve 68 Paixao (Teksüt Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 90+2 Burak Çoban (Sakaryaspor), Dk. 56 Atınç Nukan, Dk. 84 İbrahim Kaya (Teksüt Bandırmaspor)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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