Stat:YeniSakarya Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Kürşathan Akın, Serdar Osman Akarsu
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Dk. 77 Muhammed Himmet Ertürk), Aabid, Kakuta (Dk. 90+2 Emre Demir), Nkoulou, Burak Altıparmak (Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu), Mendy, Burak Çoban (Dk. 90+3 Emircan Altıntaş), Simon
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Paulinho (Dk. 46 İbrahim Kaya), N'Dongala (Dk. 46 Diony), Paixao (Dk. 83 Kerim Avcı), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Messaoudi (Dk. 83 Louzif), Rahmetullah Berişbek, Faruk Can Genç
Goller: Dk. 8 Mendy, Dk. 12 Hikmet Çiftçi (Kendi kalesine) (Sakaryaspor), Dk. 3 ve 68 Paixao (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 90+2 Burak Çoban (Sakaryaspor), Dk. 56 Atınç Nukan, Dk. 84 İbrahim Kaya (Teksüt Bandırmaspor)
SAKARYA
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