Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralılar M.P, B.P. ve Ş.P'nin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü M.G, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada sürücüler ile yolcular B.P. ile Ş.P. yaralandı.

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