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        Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 16:37 Güncelleme: 17.03.2025 - 16:37
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        Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kurudere Mahallesi'nde Mustafa Menteşe (65) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Nişan Gürgen mevkisindeki eğimli arazide devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde traktörün altında kalan Menteşe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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