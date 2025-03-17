Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Kurudere Mahallesi'nde Mustafa Menteşe (65) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Nişan Gürgen mevkisindeki eğimli arazide devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde traktörün altında kalan Menteşe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
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