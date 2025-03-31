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        Sakarya'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 00:51 Güncelleme: 31.03.2025 - 01:04
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        Sakarya'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

        Karaağaç Bulvarı'ndaki bir büfede iki kişi ile bir grup arasında gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu büfedeki 2 kişi darbedildi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili 8 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırma yaptığı bölgede bir silahın bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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