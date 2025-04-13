Sakarya'da deri sırtlı deniz kaplumbağası sahile vurdu

Sahil şeridine gelerek incelemelerde bulunan Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, "Şimdiye kadar böyle bir tür Karadeniz'de görmedik. Kaplumbağa ölü. Yaklaşık 1,5 metre boyunda. Buraya nasıl geldiği belli değil." dedi.

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