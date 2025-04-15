Sakarya'da yangına giden itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karasu Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Küçükkarasu Mahallesi'ndeki yangın ihbarına müdahale için ilçe grup amirliğinden hareket eden itfaiye aracı, Ankara Caddesi'nde kavşaktan yola çıkan A.G. idaresindeki 41 RT 107 plakalı otomobille çarpıştı.

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