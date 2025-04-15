Sakarya'da yangına giden itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yangına giden itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yangına giden itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Küçükkarasu Mahallesi'ndeki yangın ihbarına müdahale için ilçe grup amirliğinden hareket eden itfaiye aracı, Ankara Caddesi'nde kavşaktan yola çıkan A.G. idaresindeki 41 RT 107 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan A.G. ile yanındaki Y.G, kazaya karışan itfaiye erlerince araçtan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karasu Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan söz konusu yangına başka itfaiye ekibi sevk edildi.
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