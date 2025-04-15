Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da yangına giden itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde yangına giden itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 21:16 Güncelleme: 15.04.2025 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da yangına giden itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde yangına giden itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Küçükkarasu Mahallesi'ndeki yangın ihbarına müdahale için ilçe grup amirliğinden hareket eden itfaiye aracı, Ankara Caddesi'nde kavşaktan yola çıkan A.G. idaresindeki 41 RT 107 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan A.G. ile yanındaki Y.G, kazaya karışan itfaiye erlerince araçtan çıkarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karasu Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan söz konusu yangına başka itfaiye ekibi sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Beyaz Saray: Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor
        Beyaz Saray: Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor
        Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret: Para karşılığı yumurta satışı
        Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret: Para karşılığı yumurta satışı
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bingöl'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        Bingöl'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Bungalovda 'gizli kamera bulundu' iddiasına soruşturma (2)
        Bungalovda 'gizli kamera bulundu' iddiasına soruşturma (2)
        GÜNCELLEME - Sakarya'da bungalovda gizli kamerayla izleme iddiasına ilişkin...
        GÜNCELLEME - Sakarya'da bungalovda gizli kamerayla izleme iddiasına ilişkin...
        Sakarya'da bungalovda gizli kamerayla izleme iddiasına ilişkin 2 kişi gözal...
        Sakarya'da bungalovda gizli kamerayla izleme iddiasına ilişkin 2 kişi gözal...
        Sapanca Turizm Derneğinden "bungalovda kamerayla izleme" iddiasına ilişkin...
        Sapanca Turizm Derneğinden "bungalovda kamerayla izleme" iddiasına ilişkin...
        Sakarya'da 2'nci kattan düşen kadın ağır yaralı
        Sakarya'da 2'nci kattan düşen kadın ağır yaralı
        Sakarya'da binanın ikinci katından düşen kadın yaralandı
        Sakarya'da binanın ikinci katından düşen kadın yaralandı