Sakarya'da firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında gerçekleştirdiği uygulamada başta "özel belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından olmak üzere hakkında 34 ayrı suçtan toplam 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ç'yi (31) yakaladı.

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