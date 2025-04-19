Stat:YeniSakarya Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Haydar Avcı, Tuncay Ercan
Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Fethi Özer, Oulare, Enes Alıç, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90+2 Liço), İshak Karaoğul (Dk. 90+2 Işık Kaan Arslan), Balburdia (Dk. 62 Jefferson), Aleksic, Mukairu (Dk. 90+5 Iskandarlı), Babacar (Dk. 62 Hüsamettin Yener)
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Rıdvan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp (Dk. 87 Ahmet Sivri), Doh, Johnson (Dk. 58 Muhammed Mert), Göktan Gürpüz (Dk. 58 Dovedan), Camacho, Serginho (Dk. 75 Gray), Wesley
Gol: Dk. 66 Jefferson (Geosis Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Wesley, Dk. 82 Djilobodji (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 40 Balburdia, Dk. 82 Oğuz Kağan Güçtekin (Geosis Boluspor)
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