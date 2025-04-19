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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 21:17 Güncelleme: 19.04.2025 - 21:17
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Sarper Barış Saka, Haydar Avcı, Tuncay Ercan

        Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Fethi Özer, Oulare, Enes Alıç, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90+2 Liço), İshak Karaoğul (Dk. 90+2 Işık Kaan Arslan), Balburdia (Dk. 62 Jefferson), Aleksic, Mukairu (Dk. 90+5 Iskandarlı), Babacar (Dk. 62 Hüsamettin Yener)

        Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Rıdvan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp (Dk. 87 Ahmet Sivri), Doh, Johnson (Dk. 58 Muhammed Mert), Göktan Gürpüz (Dk. 58 Dovedan), Camacho, Serginho (Dk. 75 Gray), Wesley

        Gol: Dk. 66 Jefferson (Geosis Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 17 Wesley, Dk. 82 Djilobodji (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 40 Balburdia, Dk. 82 Oğuz Kağan Güçtekin (Geosis Boluspor)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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