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        AK Parti İl Başkanı Tever'den "bungalovda gizli kamerayla izleme" iddiasına ilişkin açıklama

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sapanca ilçesindeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığı iddiasına ilişkin, münferit bir hadisenin tüm sektörü zan altında bırakmaması gerektiğine inandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 19:40 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:43
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        AK Parti İl Başkanı Tever'den "bungalovda gizli kamerayla izleme" iddiasına ilişkin açıklama
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        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sapanca ilçesindeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığı iddiasına ilişkin, münferit bir hadisenin tüm sektörü zan altında bırakmaması gerektiğine inandığını belirtti.

        Tever, yaptığı yazılı açıklamada, Sapanca’nın, Türkiye'nin gözde turizm ilçelerinden birisi olduğuna değinerek, yaşanan olayın ilçeye mal edilerek misafirperver kimliğine gölge düşürülemeyeceğini vurguladı.

        Sapanca'nın, yıllardır tatil için gelenleri müşteri gibi değil, misafir olarak karşıladığına işaret eden Tever, turizm sektöründe dürüstlükle hizmet veren işletmecilerin de yaşanan olay nedeniyle üzüntü duyduğunu aktardı.

        Tever, ilçede büyük özveriyle hizmet veren sayısız turizm işletmesi bulunduğuna işaret ederek, "Bir münferit hadisenin tüm sektörü zan altında bırakmaması gerektiğine yürekten inanıyorum. Onların emeklerine ve itibarlarına sahip çıkmak hepimizin görevidir. Sapanca, eşsiz doğası, güvenilir yapısı ve misafirperverliğiyle her zaman öne çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

        Turizmin, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda önemli yeri olduğuna dikkati çeken Tever, turizmin yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kültürel diplomasi ve kalkınma alanı olduğunun altını çizdi.

        Tever, Sapanca’nın doğasını ve kültürel mirasını koruyarak geleceğe taşımaya devam edeceklerini, ilçeye duyulan güveni sarsacak hiçbir girişime geçit vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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