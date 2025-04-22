Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Öte yandan, Solmaz'ın Karasu İtfaiye Amirliği'nde stajyer olarak görev yaptığı öğrenildi.

Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne gönderildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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