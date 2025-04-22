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        Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:55 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:55
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        Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Karasu-Kocaali yolu Küçük Karasu mevkisinde H.B idaresindeki otomobil ile Ercüment Solmaz'ın (21) kullandığı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis, kazanın ardından kaçan H.B'yi kısa sürede gözaltına aldı.

        Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne gönderildi.

        Öte yandan, Solmaz'ın Karasu İtfaiye Amirliği'nde stajyer olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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