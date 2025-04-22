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        Sakaryaspor, teknik direktör İlker Püren ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör İlker Püren dönemi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 22:37 Güncelleme: 22.04.2025 - 22:37
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        Sakaryaspor, teknik direktör İlker Püren ile yollarını ayırdı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör İlker Püren dönemi sona erdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Teknik direktörümüz İlker Püren ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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