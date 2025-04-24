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        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 01:11 Güncelleme: 24.04.2025 - 01:11
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        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı 15 Temmuz Camili Mahallesi mevkisindeki ışıklı kavşakta B.T. idaresindeki 34 UG 5106 plakalı otomobil ile E.D. yönetimindeki 54 ADD 853 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Ü.B, S.A, F.D, N.D. ve S.D, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Sürücü B.T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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